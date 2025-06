POL-EN: Ennepetal: Leicht-Pkw gerät in Grünstreifen und kippt um- Fahrer unter Alkoholeinfluss

Gevelsberg (ots) - Zu einem Einbruch in eine Spielhalle an der Hagener Straße kam es am 27.6.2025 gegen 2:20 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten zwei Täter die Zugangstür zur Spielhalle auf, betraten das Objekt und gingen mehrere Spielautomaten an. Anschließend fürchteten die Täter mit einem dunklen PKW der Marke Mercedes. Ein aufmerksamer Zeuge meldete den ...

