Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Zusammenstoß zwischen Transporter und Fußgängerin- 57-jährige leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Leicht verletzt wurde eine 57-jährige Fußgängerin aus Ennepetal bei einem Verkehrsunfall am 26.6.2025, gegen 9:00 Uhr, auf der Breitenfelder Straße in Höhe der Hausnummer 55. Nach ersten Erkenntnissen rangierte ein 53-jähriger Gevelsberger mit seinem VW Transporter rückwärts. Zeitgleich ging die Ennepetalerin hinter dem Fahrzeug her, wurde von dem Transporter touchiert und stürzte zu Boden. Der Transporter fuhr weiter rückwärts und die Ennepetalerin geriet mittig unter das Fahrzeug. Sie wurde glücklicherweise nicht von den Reifen überrollt und erlitt nur leichte Verletzungen. Sie kam zur weiteren Behandlung in einer nahe gelegenes Krankenhaus.

