POL-EN: Gevelsberg: Spielautomatenhalle aufgebrochen_ Täter flüchten mit Mercedes

Gevelsberg (ots)

Zu einem Einbruch in eine Spielhalle an der Hagener Straße kam es am 27.6.2025 gegen 2:20 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten zwei Täter die Zugangstür zur Spielhalle auf, betraten das Objekt und gingen mehrere Spielautomaten an. Anschließend fürchteten die Täter mit einem dunklen PKW der Marke Mercedes. Ein aufmerksamer Zeuge meldete den Einbruch der Polizei. Wie hoch der Schaden ist, ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

männlich, schwarze Kappe, blaue Arbeitshandschuhe, schwarze Oberbekleidung, schwarze Hose, schwarze Schuhe, Stirnlampe auf dem Kopf

2. Person:

männlich, schwarze Oberbekleidung, schwarze Hose mit weißen Streifen (möglicherweise klassische Adidas), schwarze Schuhe, Stirnlampe auf dem Kopf

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02333-9166-2100 melden.

