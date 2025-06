Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Aufmerksamer Zeuge vereitelt Einbruch in Parfümerie

Gevelsberg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge vereitelte durch lautes Rufen am 15.6.2025 gegen 03:50 Uhr einen Einbruch in eine Parfümerie in der Mittelstraße in Gevelsberg. Nach ersten Erkenntnissen hörte er ein lautes Geräusch und schaute aus dem Fenster seiner Wohnanschrift. Er erkannte drei Personen die versuchten, die Schaufensterscheibe der Parfümerie einzuschlagen. Durch das laute Rufen des Zeugen ließen die Täter von der weiteren Tatbegehung ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die drei Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- männlich - 20 - 30 Jahre alt - beiger Hoodie

Person 2:

- männlich - 20 - 30 Jahre alt - grauer Hoodie

Person 3:

- männlich - 20 - 30 Jahre alt - schwarzer Hoodie

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell