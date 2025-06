Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Zahl der Taschendiebstähle aktuell sehr hoch- mehr als 15 Taten in einer Woche

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

In den vergangenen sieben Tagen kam es besonders in Discountern in Wetter, Herdecke, Hattingen, Gevelsberg und Ennepetal zu Taschendiebstählen. Es wurden mehr als 15 Anzeigen erstattet, bei denen u.a. die Geldbörsen mit Bargeld und Personaldokumenten gestohlen wurden. Bei der Auswertung fiel zudem auf, dass bei zehn Taschendiebstählen gerade Seniorinnen und Senioren Opfer geworden waren. Oft wurde der Diebstahl erst an der Kasse bemerkt.

Aus diesem Grund macht die Krimimalpolizei nochmal ganz deutlich:

1."Wertsachen dicht am Körper tragen!" Tragen Sie Geldbörsen, Smartphones und andere Wertgegenstände möglichst körpernah - z. B. in verschlossenen Innentaschen.

2."Taschen stets verschließen!" Halten Sie Handtaschen und Rucksäcke immer geschlossen und in Sichtweite - idealerweise vor dem Körper.

3."Seien Sie wachsam - besonders in Menschenmengen!" Achten Sie in vollen Bahnen, Aufzügen oder Einkaufsstraßen besonders auf Ihre Umgebung und Ihre Taschen.

4."Lassen Sie Ihre Tasche nie unbeaufsichtigt!" Auch bei kurzer Unaufmerksamkeit, z. B. beim Bezahlen oder Telefonieren, können Diebe zuschlagen.

