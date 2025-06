Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Werkzeug aus Transporter gestohlen- Individualnummer vorhanden ?

Sprockhövel (ots)

Aus einem Transporter der Marke VW wurden zwischen dem 23.06.2025, 17:30 Uhr und dem 24.06.2025, 07:00 Uhr hochwertige Werkzeuge gestohlen. Die Täter beschädigten an dem geparkten PKW in der Straße Susewind das Schloss der Heckklappe und gelangten so in das Fahrzeug. Es wurden ein Kompressor und Werkzeugkoffer mit unterschiedlichen Werkzeugen u.a. Bohrmaschinen und Schlagschrauber gestohlen. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden. Zudem gibt es diesen wichtigen Hinweis zu Individualnummern:

Individualnummer sind wichtig für den Fahndungserfolg! Individual- oder Seriennummern von hochwertigen Werkzeugen sind bestenfalls in das Gerät eingraviert. Sollte das nicht der Fall sein, raten wir Ihnen es selbst individuell zu gravieren. Nur so kann es polizeilich ausgeschrieben und wieder zugeordnet werden. Es kommt ebenfalls vor, dass die eigenen Geräte im Internet wiedergefunden werden. Nur mit Hilfe der Individualnummer oder einer individuellen Kennung lassen sich die Gegenstände zweifelsfrei zuordnen!

