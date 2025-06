Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Auffahrunfall an Fußgängerüberweg- Motorradfahrer wird leicht verletzt

Hattingen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Hattingen am 23.6.2025 um 11:15 Uhr auf der Marxstraße. Nach ersten Erkenntnissen musste ein 41-jähriger Hattinger mit seinem PKW der Marke VW verkehrsbedingt an einem Fußgängerüberweg anhalten. Der Motorradfahrer bremste seine Honda zu stark ab, stürzte und rutschte in den VW. Dabei verletzte er sich leicht und musste zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

