Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Falsche Polizisten rufen an- Betrügen seien unterwegs- Polizei sichere Bargeld und Wertgegenstände

Herdecke (ots)

Ein falscher Polizist mit dem Namen "Michael Werner" meldete sich telefonisch am 20.06.2025, gegen 15:45 Uhr bei einer 46-jährigen aus Herdecke. Der falsche Polizist teilte der Herdeckerin mit, dass aktuell Betrüger im Wohngebiet unterwegs seien und die Polizei aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Bewohner Bargeld und Wertgegenstände einsammle. Dieses würde auch der Herdeckerin angeboten. Sie packte daraufhin Bargeld und Schmuck (Ringe und Ketten aus Gold) im mittleren fünfstelligen Wert in einen Beutel und deponierte dieses an einen zuvor vereinbarten Ablageplatz. Daraufhin suchte die 46-jährige wieder ihre die Wohnanschrift auf.

Erst als die Geschädigte ihre Schwester telefonisch kontaktierte stellte sie fest, dass sie Opfer eines Betruges geworden war. Die Polizei wurde in Kenntnis gesetzt und eine Strafanzeige erstattet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 entgegen und macht in diesem Zusammenhang nochmal ganz deutlich: Die Polizei oder die Justiz wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten. Übergeben Sie diese niemals an Unbekannte oder deponieren sie diese. Wenn ein Anrufer Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, legen sie sofort auf und besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. Rufen sie die Polizei und erstatten sie Anzeige.

