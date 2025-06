Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fußgänger von Pkw erfasst

Schifferstadt (ots)

Samstagnachmittag, 07.06.2025, gegen 17:45 Uhr: Nachdem er sich an einem Eis-Wagen, der im Kestenbergerweg am Straßenrand gehalten hatte, ein leckeres Eis gekauft hatte, wollte ein 43-jähriger Fußgänger im Anschluss die Fahrbahn überqueren, übersah hierbei jedoch den herannahenden Pkw eines 24-Jährigen. Der Fußgänger wurde vom Fahrzeug erfasst und wurde hierbei - nach ersten Erkenntnissen - nur leicht bis mittelschwer verletzt. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Im Zeitraum 17:55 Uhr bis 19:10 Uhr musste für die Dauer der Unfallaufnahme der Kestenbergerweg voll gesperrt werden.

