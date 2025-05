Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bilanzmeldung der Bundespolizei zum 39. Deutschen Evangelischen Kirchentag

Hannover (ots)

Vom 30. April bis 4. Mai fand in Hannover der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag statt. Die Bundespolizeiinspektion Hannover wurde durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiabteilungen Duderstadt und Hünfeld sowie der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit verstärkt. In der Spitze mit bis zu knapp 130 Beamten wurde die An- und Abreise der insgesamt circa 275.000 Veranstaltungsteilnehmern an den vier Tagen überwacht. Das oberste Ziel, die Sicherheit der Veranstaltungsteilnehmer sowie der weiteren Reisenden im Hauptbahnhof Hannover zu gewährleisten, konnte durch die erhöhte Polizeipräsenz erreicht werden.

Aus diesem Grund zieht der Polizeiführer der Bundespolizei, Polizeidirektor Martin Kröger, ein positives Fazit: "Die verstärkte Bundespolizeiinspektion Hannover hat mit dem 39. Deutschen Evangelischen Kirchentag ein fröhliches Fest erlebt. Die Veranstaltung war geprägt von freundlichen Teilnehmern und einer angenehmen Atmosphäre. Es freut mich besonders, dass keine Straftaten im Zusammenhang mit dem Deutschen Evangelischen Kirchentag gemeldet wurden. Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die zu einem gelungenen und sicheren Fest beigetragen haben!"

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell