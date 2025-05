Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: HSV-Fans versuchen Bordbistro im ICE zu stürmen; mehrere Ermittlungsverfahren durch die Bundespolizei in Hannover eingeleitet

Hannover (ots)

Gestern Abend, gegen kurz nach 19 Uhr, kam es auf der Zugfahrt von Darmstadt in Richtung Hamburg kurz vor Hannover zu einem Vorfall in einem ICE. Die Deutsche Bahn alarmierte die Bundespolizeiinspektion Hannover über eine Gruppe randalierender Fußballfans vom Hamburger Sportverein, die gewaltsam versucht haben sollen das Bordbistro zu stürmen, um dort an Getränke zu kommen. Dabei sollen sie das Zugpersonal körperlich angegangen und auch massiv bedroht sowie beleidigt haben. Zur Sicherheit schloss sich das Zugpersonal im Zug ein.

Aus diesem Grund wurde der Zug um 19:15 Uhr in Hauptbahnhof Hannover gestoppt. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Hannover, der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit und der Polizei Niedersachsen sperrten den Bahnstein ab und stellten die Identitäten der Fans fest. Das Zugpersonal identifizierte die Täter noch vor Ort, so dass gegen zwei Männer (22, 30) nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt wird. Zusätzlich wurden Strafanzeigen wegen Beleidigungen gegen weitere neun Männer (20 bis 35) eingeleitet.

Die Fans durften anschließend ihren Weg in Richtung Hamburg fortführen.

