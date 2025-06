Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am Samstagabend, den 07.06.25 gegen 20:30 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie 3 Personen einen Stromkasten im Bereich der Schwabenstraße mit Farbe besprühten. Die Personen konnten im unmittelbaren Umfeld nicht festgestellt werden. Bei der Bestreifung fiel auf, dass ein weiterer Stromkasten sowie ein Laternenmast ebenfalls mit Farbe besprüht wurden. Die Personen wurden wie folgt beschrieben.

Person 1: männlich, ca. 17-19 Jahre alt, blonde lange Haare, europäisches Erscheinungsbild Person 2: weiblich, ca. 17-19 Jahre alt, rote Haare, Netzartige Oberbekleidung Person 3: männlich, ca.17-19 Jahre alt, dunkle kurze Haare

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell