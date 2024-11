Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1181) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und des PP Mittelfranken - Auffinden von Leichenteilen im Bereich Alfeld

Pommelsbrunn / Alfeld (ots)

Im Rahmen einer erneuten Absuche in Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Pommelsbrunn (Meldungen 1017, 1021) wurden heute (21.11.2024) im Bereich Alfeld (Lkrs. Nürnberger Land) in einem Waldstück menschliche Überreste aufgefunden. Ein Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Tötungsdelikt an einer 49-jährigen Frau aus Pommelsbrunn wird geprüft.

In den Vormittagsstunden des heutigen Donnerstags (21.11.2024) fand in einem Waldstück zwischen Alfeld und Wörleinshof erneut eine Absuche nach der vermissten 49-Jährigen aus Pommelsbrunn statt.

Hierbei fanden Beamte menschliche Überreste einer weiblichen Leiche. Eine Identifizierung ist vor Ort nicht möglich.

Zur Stunde finden an der Auffindeörtlichkeit umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach statt.

Der Leichnam wird nach Beendigung der Maßnahmen sichergestellt und zeitnah einer Untersuchung zum Zweck einer eindeutigen Identifizierung zugeführt. Diese wird voraussichtlich am morgigen Freitagvormittag (22.11.2024) stattfinden.

Bei Vorliegen eines Untersuchungsergebnisses wird nachberichtet.

Auskünfte am heutigen Tag erteilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-1033. Ab morgen (22.11.2024) wenden sich Pressevertreter bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth unter der Telefonnummer 0911 321 - 2780.

Erstellt durch: Janine Mendel

