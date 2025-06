POL-PDLU: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem Leichtkraftrad 07.06.2025, 21:10 Uhr

Speyer (ots) - Am Freitagnachmittag entwendete ein 51-jähriger Mann aus Speyer in einem Einkaufsmarkt eine Dose Bier. Diese verstaute er in der Bauchtasche seines Pullovers und versuchte unentdeckt den Supermarkt zu verlassen. Die Tat wurde jedoch erkannt, der Täter vor Ort aufgehalten. Daraufhin zog der Mann ein Tierabwehrspray aus seinem Pullover und drohte damit ...

mehr