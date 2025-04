Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250407.1 Delve: Einbrecher von Bewohnerin überrascht - Polizei sucht Zeugen

Delve (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen zwei Täter in ein Einfamilienhaus in Delve ein. Eine Bewohnerin überraschte das Duo, das daraufhin ohne Beute flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 02:05 Uhr hörte eine 78-jährige Bewohnerin verdächtige Geräusche in ihrem Haus in der Süderstraße. Als sie der Ursache nachging, stand sie plötzlich einem Einbrecher gegenüber, der sich über die Terrassentür Zutritt verschafft hatte. Der Mann ergriff sofort die Flucht und schloss sich einem zweiten Täter an. Beide entkamen unerkannt und ohne Diebesgut.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Heide ermittelt wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0481 940 zu melden.

Björn Gustke

