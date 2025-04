POL-IZ: 250403.4 Itzehoe: Fahrt unter Drogeneinfluss und andere Verstöße

Buchholz (ots) - Am vergangenen Montag haben Unbekannte in der Sporthalle in Buchholz auf einer Toilette eine Wand beschmiert. Der Schaden dürfte nicht unerheblich sein, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Am Montag nutzte ein Sportverein die Halle des Amtes Burg / Sankt Michaelisdonn in der Straße Hopfenhof. Während dieser Zeit verunstaltete eine unbekannte Person eine Wand in der Herrentoilette mit einem ...

