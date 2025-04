Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrrad geortet und Dieb vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Ein Krimineller entwendete ein abgeschlossenes Fahrrad auf bislang ungeklärte Weise, konnte aber kurz darauf von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Das Rad stand am Mittwochnachmittag (2.4.) an den Fahrradstellplätzen in der Landwehrstraße, bis es sich ein 28-Jähriger unbemerkt aneignete. Dank eines eingebauten GPS-Trackers konnte das Rad durch den Eigentümer geortet und die Polizei zu dem vermeintlichen Dieb geleitet werden. Gegen 18.00 Uhr nahmen die Beamten den 28-Jährigen in der Haasstraße fest und stellten das Fahrrad sicher. Der Darmstädter wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls verantworten müssen.

