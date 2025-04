Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wer hat den Diebstahl eines Lenkrads bemerkt?

Darmstadt (ots)

Ins Visier Krimineller rückte ein Fahrzeug in der Heinrich-Fuhr-Straße, das auf dem Parkplatz hinter dem Hallenbad stand. Am Montagabend (31.3.) gegen 18.30 Uhr war der dunkle Mercedes abgestellt worden und am Mittwochmittag (2.4.) gegen 12.00 Uhr bemerkte der Eigentümer den Diebstahl. Die Täter waren auf bislang ungeklärte Weise ins Innere gelangt und montierten dort das Multifunktionslenkrad ab, bevor sie unerkannt flüchteten.

Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell