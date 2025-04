Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Dienstag (01.04.) ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Mozartstraße, Ecke Bertolt-Brecht-Weg in Heppenheim. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Ein Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die Mozartstraße in den Bertolt-Brecht-Weg. Hierbei beschädige dieser einen Stromkasten. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 3000,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252-7060 entgegen.

Berichterstatterin: Lück, POK'in, Pst. Heppenheim

