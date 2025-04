POL-IZ: 250403.2 Heide: Einladung zur Vorstellung des Verkehrssicherheitsberichtes 2024 für den Kreis Dithmarschen

Itzehoe (ots) - Am frühen Morgen des 02.04.2025 um 04:59 Uhr brannte es in einer Kleingartenparzelle in der Carl-Stein-Straße. Die Polizei sucht nach Zeugen. Ein Anwohner bemerkte das aufkeimende Feuer und wählte der Notruf. Die Einsatzkräfte stellten beim Eintreffen am Brandort drei brennende Europaletten in einem dortigen Garten fest. Die Feuerwehr Itzehoe ...

