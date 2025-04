Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250402.2 Itzehoe: Feuer in Kleingartenparzelle - Zeugen gesucht

Itzehoe (ots)

Am frühen Morgen des 02.04.2025 um 04:59 Uhr brannte es in einer Kleingartenparzelle in der Carl-Stein-Straße. Die Polizei sucht nach Zeugen. Ein Anwohner bemerkte das aufkeimende Feuer und wählte der Notruf. Die Einsatzkräfte stellten beim Eintreffen am Brandort drei brennende Europaletten in einem dortigen Garten fest. Die Feuerwehr Itzehoe löschte den Brandherd zügig und sorgte dafür, dass die Flammen nicht auf eine in der Parzelle errichtete Gartenhütte übergriff. Es entstand nur geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sollten sich bei der Kripo Itzehoe unter Telefonnummer 04821 - 6020 melden.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell