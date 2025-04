Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250402.1 Sankt Michaelisdonn: Autofahrer manipuliert erfolglos Drogentest

Sankt Michaelisdonn (ots)

Am Abend des 01.04.2025 um 19:55 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen Pkw in der Burger Straße in Sankt Michaelisdonn. Im Zuge der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Hinweise fest, die darauf hindeuteten, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss steht. Einem Drogentest stimmte der 39-jährige zu. Da die abgegebene Flüssigkeit nicht wie üblich mit dem Test reagierte, untersuchten die Polizisten die Probe näher. Sie stellten hierbei fest, dass der Proband nicht wie erforderlich Urin sondern ein Massageöl in den Probenbehälter gekippt hatte. Nachdem der Fälschungsversuch aufflog, versuchte der Mann aus Sankt Michaelisdonn vom Kontrollort zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung stellten die Beamten den Flüchtenden, der im Anschluss wüste Beleidigungen in Richtung der Schutzleute äußerte. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Den Fahrzeugschlüssel des Autos stellten sie sicher.

Der Beschuldigte wird sich in einem Verfahren wegen der Beleidigung der Einsatzkräfte und wegen des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

