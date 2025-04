Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250401.2 Itzehoe: Autofahrer verunfallt bei Flucht vor der Polizei - Zeugen gesucht

Itzehoe (ots)

Am 01.04.2025 um 08:16 Uhr beabsichtigte eine Streife des Polizeireviers Itzehoe ein Fahrzeug im Stadtgebiet Itzehoe zu kontrollieren. Der Fahrzeugführer entzog sich durch starkes Beschleunigen seines Pkw der Kontrolle. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit flüchtete der Fahrer in einem silberfarbenen Alfa Romeo über die Lindenstraße in Richtung Ortsausgang und im weiteren Verlauf in den Ort Heiligenstedten. Hier verunfallte der Flüchtende schließlich in der Blomestraße mit einem entgegen kommenden BMW. Infolge des Unfalls verletzten sich sowohl der Unfallverursacher als auch der Nutzer des entgegenkommenden Kraftfahrzeugs. Polizeibeamte sperrten für die Unfallaufnahme bis zur Bergung der beteiligten Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn die Unfallstelle vollständig ab. Beim Unfallverursacher besteht nach ersten Ermittlungen der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Zudem fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel im Fahrzeug des Beschuldigten. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe bei dem 25-jährigen an. Außerdem befanden sich gefälschte Kennzeichen am Fahrzeug des Itzehoers und nach jetzigem Sachstand war das Auto weder ordentlich zugelassen noch versichert. Den Wagen stellten die Polizeikräfte sicher. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 50.000 EUR.

Rettungswagen verbrachten die Unfallbeteiligten leichtverletzt zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Itzehoe. Auslaufende Betriebsstoffe an der Unfallstelle nahm die freiwillige Feuerwehr Heiligenstedten auf.

Der Beschuldigte wird sich wegen einer Vielzahl verkehrsrechtlicher Verstöße, u.a. wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, in einem Verfahren verantworten müssen.

Zeugen der Unfallfahrt sollten sich beim Polizeirevier Itzehoe unter der Rufnummer 04821 - 6020 melden.

Jochen Zimmermann

