Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250401.1 Itzehoe: Komplettentwendung eines Pkw - Zeugen gesucht

Itzehoe (ots)

Am frühen Morgen des 31.03.2025 um 03:34 Uhr kam es in Itzehoe zu einem Fahrzeugdiebstahl im Marianne-Plehn-Weg. Ein bisher Unbekannter verschaffte sich zur Tatzeit Zugang zum Pkw. Es gelang ihm in der Folge das Auto zu starten und mit dem grauen Pkw BMW mit den amtlichen Kennzeichen IZ-LA 111 in Richtung Dorothea-Erxleben-Ring zu flüchten. Fahndungsmaßnamen verliefen bisher nicht erfolgreich. Polizeiliche Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen Tatverdächtigen, der sich zur Tatzeit vor Ort aufhielt. Die Person am Tatort war ca. 180 cm groß und zur Tatzeit komplett dunkel und mit einer Sturmhaube bekleidet. Zudem führte sie einen dunklen Rucksack mit sich.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib des Wagens oder zum Täter geben können, sollten sich an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell