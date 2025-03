Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250327.1 Itzehoe: Parfumdiebstahl - Polizei stellt Tatverdächtigen fest

Am gestrigen Tag stahl ein 16-jähriger Itzehoer in einem Ladengeschäft in der Feldschmiede mehrere Behältnisse mit Parfum und flüchtete. Polizeibeamte konnten den Itzehoer am ZOB feststellen. Das Diebesgut blieb verschwunden.

Gegen 14:24 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv eines stadtbekannten Drogeriemarktes, wie ein Jugendlicher sich mehrere Flaschen Parfüm einsteckte. Er alarmierte umgehend die Polizei über den Notruf 110.

Der 16-Jährige ergriff mit dem Diebesgut die Flucht. Einsatzkräfte leiteten sofort eine Fahndung ein und konnten ihn kurz darauf am ZOB feststellen. Das entwendete Parfum hatte er zwischenzeitlich offensichtlich entsorgt. Es konnte nicht mehr durch die Polizei sichergestellt werden.

Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Diebstahls. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließ ihn die Polizei.

