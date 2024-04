FW-M: Gartenhütte brennt komplett aus (Sendling)

München (ots) - Samstag, 6. April 2024, 02.04 Uhr Knorrstraße Ein Mann ist Samstagnacht vom Bahnsteig in den Gleisbereich gestürzt und unter eine U-Bahn geraten. Er blieb unverletzt. Gegen 2 Uhr befand sich der etwa 40-jährige Mann am U-Bahnhof Am Hart auf den Gleisen der U-Bahnstrecke. Der Fahrer einer einfahrenden U-Bahn erkannte die Gefahr und leitete sofort eine Notbremsung ein. Dem Mann im Gleisbereich gelang es, ...

mehr