POL-PDLU: Diebstahl von Dosenbier in einem Einkaufsmarkt 06.06.2025, 17:00 Uhr

Speyer (ots) - Ein 25-Jähriger versuchte am Freitagnachmittag durch eine Täuschungshandlung an neue Schuhe zu gelangen. Der in Speyer wohnhafte Mann betrat mit Sportschuhen ein Geschäft in der Fußgängerzone. Hier zog er ein neuwertiges Paar desselben Modells an, welches er beim Betreten des Geschäfts getragen hatte. Mit diesen neuen Schuhen an den Füßen versuchte er dann das Geschäft zu verlassen. Die Tat wurde ...

