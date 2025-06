Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen

Speyer (ots)

Vom 06.06.2025 bis in die frühen Morgenstunden des 07.06.2025 wurden im Stadtgebiet Speyer insgesamt vier PKW mit illegalen Veränderungen festgestellt. An einem Opel Vectra, einem Honda Civic, einem VW Scirocco und einem BMW 320D wurden im Rahmen von Verkehrskontrollen technische Veränderungen entdeckt. Bei den PKW zielte das Tuning insbesondere auf optische Veränderungen ab. Gegen die Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, da in allen vier Fällen die Betriebserlaubnis durch die Veränderungen erloschen war. Ein fünfter Fahrzeugführer erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, da er gegen Mittag im Bereich Speyer West mit seinem PKW poste. Der Fahrzeugführer ließ den Motor seines VW Golf mehrfach gezielt aufheulen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell