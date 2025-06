POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Speyer (ots) - Ein 46-jähriger Fahrradfahrer befuhr am heutigen Morgen die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Im späteren Straßenverlauf wechselte der Fahrradfahrer auf die Fahrbahn und kollidierte mit einem 28-jährige Fahrzeugführer. Dieser befuhr die Fahrbahn in gleicher Fahrtrichtung. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich leicht. Der hinzugezogene Rettungsdienst ...

