Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brand in einem Lebensmittelgeschäft - Sprinkleranlage verhindert schlimmeres.

Düsseldorf (ots)

Mittwoch 30. April 2025, 19.35 Uhr Oststraße, Stadtmitte

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Düsseldorf durch die Brandmeldeanlage über ein Feuer in einem Supermarkt an der Oststraße in der Düsseldorfer Innenstadt alarmiert. Die Sprinkleranlage hatte ausgelöst konnte das Feuer auf den Bereich des Lagers begrenzen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Um 19.35 Uhr wurde die Leitstelle durch die Brandmeldeanlage eines Supermarktes an der Oststraße informiert. Kurz darauf meldete ein Mitarbeitender des Supermarktes telefonisch ebenfalls das Feuer. Noch vor Eintreffe der ersten Einsatzkräfte hatten die Mitarbeitenden den Supermarkt geräumt. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich die Situation vor Ort wie folgt dar. In einem Lagerbereich im Erdgeschoss kam es zu einer starken Rauchentwicklung und die Sprinkleranlage hatte ausgelöst. Sofort entsandte der Einsatzleiter Einsatzkräfte in den Lagerbereich, um das Feuer zu löschen. In Verbindung mit der Sprinkleranlage konnten die brennenden Altbatterien in den Sammelboxen schnell gelöscht werden. Anschließend wurde das Gebäude aufwändig gelüftet. Parallel kontrollierten weitere Trupps den Supermarkt. Die Polizei räumte das zugehörige Parkhaus. Durch den Rettungsdienst wurde ein Mitarbeitender untersucht, dieser blieb unverletzt. Parallel wurde das Umweltamt informiert und für die Entsorgung der Altbatterien gesorgt. Nach zweieinhalb Stunden konnten die letzten der 36 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurückkehren. Die Kriminalpolizei hat die Brandursachermittlung aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell