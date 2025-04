Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brand in Dachgeschosswohnung - Ein Mensch verstarb an der Einsatzstelle, Ausbreitung auf weitere Gebäude erfolgreich verhindert

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 16. April 2025, 10.54 Uhr, Paulsmühlenstraße, Benrath

Am Mittwochmittag erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Feuer in Benrath. Die Feuerwehr löschte das Feuer und führte umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durch. Ein Mensch verstarb an der Einsatzstelle. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Es gab keine weiteren Verletzten.

Gegen kurz vor elf Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr Düsseldorf ein und meldeten ein Feuer im Bereich des Dachgeschosses auf der Paulsmühlenstraße in Benrath. Die Leitstelle entsandte mehrere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur gemeldeten Adresse. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten sie einen Brand im Dachgeschoss des Gebäudes bestätigen. Da sich noch ein Mensch im brennenden Gebäude aufhielt, gingen mehrere Einsatzkräfte zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Zeitgleich ließ der Einsatzleiter zwei Drehleitern in Stellung bringen, welche eine Person ins Freie brachten. Im Anschluss übernahm der Rettungsdienst die medizinische Versorgung. Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte verstarb die Person noch an der Einsatzstelle. Die Betreuung der Angehörigen übernahm die Notfallseelsorge.

Durch einen massiven Löschangriff konnte eine Ausbreitung auf die umliegenden Gebäude verhindert werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten kontrollierten weitere Einsatzkräfte das gesamte Gebäude auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch. Abschließend befreite die Feuerwehr mittels Hochleistungslüftern die betroffene Wohnung und die nebenstehenden Gebäude vom Brandrauch.

Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach circa zwei Stunden kehrten die letzten der etwa 50 Einsatzkräfte zu ihren Wachen zurück.

