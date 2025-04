Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verkehrsunfall zwischen Kleinbus und Straßenbahn - mehrere Verletzte durch Feuerwehr und Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 16. April 2025, 7.16 Uhr, Theodorstraße, Rath

Am Mittwochvormittag erhielt die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf durch die Rheinbahn die Meldung über einen Verkehrsunfall in Rath. Im Bereich der Bahnhaltestelle Wahlerstraße/JVA ist es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Kleinbus gekommen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Düsseldorf stellten die medizinische Versorgung sicher und transportierten vier leicht verletzte Menschen in umliegende Krankenhäuser. Eine technische Rettung durch die Feuerwehr war nicht erforderlich.

Gegen kurz nach sieben Uhr erreichte die Leitstelle die Meldung über einen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der Theodorstraße in Rath. Sofort alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr mehrere Feuerwehr- und Rettungsdiensteinheiten. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie eine verunfallte Straßenbahn mit einem vollbesetzten Kleinbus und mehrere verletzte Menschen in den beiden Fahrzeugen vor.

Umgehend leiteten die Einsatzkräfte die medizinische Versorgung ein und brachten alle anwesenden Menschen ins Freie. Keine der betroffenen Personen war eingeklemmt oder eingeschlossen, sodass eine technische Rettung nicht erforderlich war. Im Rahmen der Versorgung kam es zur Einrichtung von zwei Patientenablagen. Insgesamt versorgte der Rettungsdienst sechzehn Menschen und transportierte anschließend vier leicht verletzte Patienten in umliegende Krankenhäuser.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit etwa 40 Einsatzkräften für gut zwei Stunden im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlung zum Unfallhergang aufgenommen.

