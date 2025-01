Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - Dieseldiebstahl

Ein Unbekannter wurde gestern Abend (21.01.2025) kurz vor 22 Uhr dabei erwischt, wie er in der Altdorfer Straße versuchte, an einem geparkten LKW Kraftstoff abzupumpen. Der Mann hatte bereits mehrere Kanister zum Abtransport bereitgestellt, als er von einer aufmerksamen Autofahrerin gestört wurde. Er flüchtete daraufhin unerkannt zu Fuß in Richtung Hochstadt. Der Unbekannte war ca. 173 cm groß, trug einen dunklen Pullover sowie Jeans. Mehr ist nicht bekannt. Trotz einer Fahndung mit mehreren Streifen konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 9550 entgegen.

