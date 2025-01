Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Entgegen der Einbahnstraße

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Ein 32 Jahre alter Pedelecfahrer befuhr gestern (21.01.2025, 18 Uhr) den Stadtberg (Weinstraße) entgegen der Fahrtrichtung, als er beim Abbiegen in die Metzgergasse einen wartenden PKW übersah und mit diesem kollidierte. Hierbei wurde der Mann über die Motorhaube geschleudert und erlitt Knieverletzungen. Am PKW sowie an seinem Pedelec entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell