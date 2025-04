Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuermeldung im Krankenhaus - Automatische Brandmeldeanlage schlägt Alarm, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Freitag, 4. April 2025, 2.26 Uhr, Amalienstraße, Rath

Am frühen Freitagmorgen erreichte die Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Brandereignis in einem Rather Krankenhaus. Die automatische Brandmeldeanlage bemerkte den Brand frühzeitig und alarmierte die Feuerwehr. Durch das schnelle Handeln der Angestellten vor Ort wurde das Feuer schnell gelöscht. Es gab keine Verletzten.

Gegen 2.30 Uhr meldete die automatische Brandmeldeanlage eines Krankenhauses in Rath einen Brand an die Feuerwehr Düsseldorf. Umgehend entsandte die Leitstelle mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Noch während sich die Einsatzkräfte auf der Anfahrt befanden, meldeten sich Anrufer und bestätigten die Feuermeldung. Vorsorglich erhöhte die Leitstelle das Einsatzstichwort und alarmierte weitere Einsatzfahrzeuge zur weiteren Unterstützung. Als die ersten Einsatzkräfte kurze Zeit später vor Ort eintrafen, stellten diese mehrere ausgelöste Brandmelder im ersten Obergeschoss des Gebäudes fest. Schnell stand fest: Durch ihr beherztes Eingreifen löschten Mitarbeitende des Krankenhauses den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr und verhinderten so Schlimmeres.

Durch die Feuerwehr wurde der betroffene Bereich auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch kontrolliert. Eine Brandausbreitung hatte nicht stattgefunden, jedoch wurden sechs Patienten vorübergehend in anderen Bereichen des Krankenhauses untergebracht.

Eine Patientin wurde vom Rettungsdienst der Landeshauptstadt untersucht. Eine weitergehende medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

Nach einer Stunde endete der Einsatz für die letzten der rund 60 Einsatzkräfte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

