Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brennende Gartenhütte in den frühen Morgenstunden

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 19. März 2025, 05.10 Uhr, Am Dammsteg, Eller

Deutlicher Brandgeruch und Flammenschein führten zu mehreren Notrufen im Bereich eines Kleingartenvereins, ein Gartenhaus brannte nieder, verletzt wurde niemand.

Um kurz nach fünf alarmierte es für die Einsatzkräfte in den Bereich einer Kleingartenanlage in Eller, mehrere Anrufer meldeten telefonisch Brandgeruch und Flammenschein im Bereich der Parzellen. Bei Eintreffen stand eine Hütte bereits vollständig in Brand, mehrerer Meter hoch schlugen die Flammen in den dunklen Himmel.

Sofort wurde der Brand von zwei Seiten mit mehreren Rohren bekämpft und sich Zugang zum Garten verschafft. Der Rettungsdienst betreute den eintreffenden Eigentümer, der sichtlich erschrocken, jedoch unverletzt war. Für die Wasserversorgung mussten mehrere hundert Meter Schlauch verlegt werden, hierbei kam es zu Verzögerung im Bereich des Busverkehrs auf der Ludwigstraße. Durch die Größe der Löschwassertank in den Fahrzeugen der Feuerwehr, darunter ein Tanklöschfahrzeug, kam es jedoch zu keiner Verzögerung der Löschmaßnahmen.

Nach circa einer Stunde und nach Einsatz von Netzmitteln, für eine höheren Eindringtiefe des Löschwassers, konnte das Feuer soweit unter Kontrolle gebracht werden, dass nur noch kleine Glutnester abgelöscht werden mussten. Dies lag an der verschachtelten Bauweise der teils in Eigenarbeit ausgebauten Hütten und der Enge in den Parzellen von Kleingartenanlagen.

Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr und zwei Einsatzkräfte des Rettungsdienstes beteiligt. Die Einsatzstelle wurde dem Umweltamt sowie der Polizei übergeben. Die genaue Brandursache ist unklar, die Ermittlung übernimmt die Kriminalpolizei.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell