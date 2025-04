Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer im Hochhaus - Feuerwehr löscht Brand und verhindert weitere Ausbreitung

Düsseldorf (ots)

Samstag, 05. März 2025, 23.57 Uhr, Fürstenberger Straße, Hassels

Samstagnacht meldeten mehrere Anrufer einen brennenden Balkon an einem Hochhaus in Hassels. Die erst eintreffenden Kräfte der Feuerwehr bestätigten die Meldung und leiteten umgehend eine Brandbekämpfung über Drehleitern von außen und mit Trupps im Gebäude ein. Eine Ausbreitung des Feuers wurde erfolgreich verhindert. Mehrere Anwohner mussten evakuiert werden.

Um kurz vor Mitternacht erreichten mehrere Meldungen die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf über ein Brandereignis in einem Hochhaus an der Fürstenberger Straße. Aufgrund dieser Meldungen wurden mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten später eintrafen, stellten sie fest, dass ein Balkon im 8.Obergeschoss in Flammen stand und sich das Feuer bereits auf die Wohnung ausgebreitet hatte. Die Flammen drohten, auf das darüber liegende Geschoss überzugreifen. Durch das schnelle Entsenden mehrerer Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung in das Gebäude und durch den Einsatz von zwei Drehleitern konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Einsatzkräfte verhinderten eine Ausbreitung auf umliegende Wohnungen. Zusätzlich verbrachte die Feuerwehr 50 Bewohner aus dem Hochhaus ins Freie, welche der Rettungsdienst vor Ort sichtete. Für die Dauer des Einsatzes konnten die Anwohner in einem Bus der Feuerwehr unterkommen und wurden dort durch die Einsatzkräfte betreut. Zur weiteren Untersuchung verbrachte der Rettungsdienst eine Familie vorsorglich in ein Krankenhaus.

An die Brandbekämpfung schlossen sich Nachlöscharbeiten, Lüftungsmaßnahmen und umfangreiche Kontrollen der angrenzenden Wohnungen an. So konnte eine Ausbreitung des gefährlichen Rauchs ausgeschlossen werden und die Bewohner kehrten nach Abschluss zurück in Ihre Wohnungen. Die letzten der rund 80 Einsatzkräfte, unter ihnen auch ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, kehrten nach etwa drei Stunden zu ihren Standorten zurück. Die Ermittlungen der Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.

