Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Kellerbrand in Unterrath - Feuer schnell gelöscht, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Freitag, 11. April 2025, 8.53 Uhr, Spiekeroogstraße, Unterrath

Am Freitagmorgen erreichte die Leitstelle der Feuerwehr die Meldung über einen Kellerbrand in Unterrath. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, kam ihnen bereits dichter Rauch entgegen. Das Feuer konnte durch mehrere Trupps schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Gegen kurz vor 9 Uhr meldeten Anrufer einen Kellerbrand an der Spiekeroogstraße in Unterrath. Umgehend alarmierte die Leitstelle mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten später vor Ort eintrafen, stellten diese eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller des Gebäudes fest. Umgehend entsandte der Einsatzleiter zwei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte schnell abgelöscht werden, sodass der Einsatzleiter nach etwa 30 Minuten "Feuer unter Kontrolle" an die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf melden konnte. Parallel dazu kontrollierten weitere Einsatzkräfte das Gebäude auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch.

Im Anschluss erfolgten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen mit Hochleistungslüftern der Feuerwehr, um das Gebäude vom Brandrauch zu befreien. Die Stadtwerke Düsseldorf stellten die Stromverbindung zum Gebäude ab. Alle Bewohner konnten nach Ende des Einsatzes wieder zurück in ihre Wohnungen.

Die letzten der rund 30 Einsatzkräfte kehrten nach etwa zwei Stunden zu ihren Standorten zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

