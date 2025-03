POL-PDWIL: Alkoholisiert im Straßenverkehr

Bitburg (ots) - Am Samstag, den 29.03.2025, gegen 16:40 Uhr kam es im Karenweg in Bitburg, in Höhe eines Friseursalons, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer größeren Personengruppe. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich einige beteiligte Personen bereits von der Örtlichkeit entfernt. Geschädigte dieser Auseinandersetzung oder Zeugen, werden ...

mehr