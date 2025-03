POL-PDWIL: -Zeugenaufruf- Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Prüm (ots) - Am 27.03.2025 kommt es zwischen 11:00 Uhr und 11:55 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Martes in Prüm in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkt mit ihrem PKW zwischen der Volksbank und dem Lidl-Markt direkt mit der Front zu dessen Eingangstüre. Als sie von ihrem Einkauf zurückkehrt, bemerkt sie einen frischen Schaden am Heck ihres PKW auf der Fahrerseite. Es können ...

mehr