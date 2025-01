Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Unbekannte Täter entwenden Radlader - Schaden beläuft sich auf rund 59.000 Euro

Wolgast (ots)

Am 07.01.2025, gegen 11:00 Uhr, meldete sich ein Mitarbeiter einer Baumaschinenfirma in Klein Bünzow und teilte mit, dass vom Firmengelände ein sogenannter Knicklader der Marke Manitou entwendet wurde. Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich in der Nacht vom 06.01.2025 zum 07.01.2025 zunächst gewaltsam Zutritt zum Gelände der Landmaschinenfirma, indem sie den Grundstückszaun beschädigten. Anschließend entwendeten sie den etwa 2,3 Tonnen schweren Knicklader, vermutlich unter Zuhilfenahme eines Universalschlüssels.

Der durch den Diebstahl entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 59.000 Euro, der Sachschaden durch den beschädigten Zaun auf ca. 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836-252-0, an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell