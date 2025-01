Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Brand eines Kleintransporters in Pasewalk - Verdacht auf Brandstiftung

Pasewalk (ots)

Am 07.01.2025, gegen 04:00 Uhr wurde der Polizei über den Notruf mitgeteilt, dass in Pasewalk Stiftshof ein Kleintransporter brennen soll. Meldender war der Fahrzeugnutzer selbst. Dieser hatte nach eigenen Angaben zuvor einen Knall gehört und beim Blick aus dem Fenster den Brand seines Kleintransporters Renault festgestellt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, dennoch wurde der Transporter durch das Feuer komplett zerstört und es entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wer Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zu dem Pkw-Brand in Pasewalk geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Pasewalk unter 03973 220-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Darüber hinaus wird geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen dem Brand des Transporters und einem Fall von vernachlässigten Tieren in Pasewalk Anfang Januar besteht. Bei dem Geschädigten der Brandstiftung handelt es sich nämlich um den Beschuldigten des Falles, bei dem Veterinäramt und Polizei mehrere verwahrloste Tiere in Obhut genommen hatten (siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5940974 ). Die Ermittlungen dauern an, weitere Erkenntnisse liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor Selbstjustiz. Die Verfolgung von Straftaten ist Aufgabe der Polizei. Machen Sie sich nicht selbst strafbar, überlassen Sie die Ermittlungsarbeit der Polizei und wählen Sie den Notruf oder erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Hinweise auf Straftaten haben.

