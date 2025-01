POL-ANK: Autofahrer mit 1,73 Promille bei Greifswald gestoppt - Fahrer bedroht Polizeibeamte - Korrektur Datum

Gützkow LK V-G (ots) - Am Morgen des 29.12.2024 wurde der Polizei ein Einbruch in einen Getränkemarkt in der Mascowstraße in Gützkow angezeigt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht vom 28.12.2024 zum 29.12.2024 zunächst unberechtigt Zugang zum Gelände des Getränkemarktes und drangen dann gewaltsam in das Gebäude ...

