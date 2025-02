Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung am Hauptbahnhof

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (21.02.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 15-Jährigen und einem bislang unbekannten Täter in der Viktoriastraße vor dem Hauptbahnhof. Gegen 08.00 Uhr stieß der 15-Jährige mit dem Unbekannten zusammen. Es kam zur verbalen Auseinandersetzung der beiden. Anschließend schubste der Unbekannte den 15-Jährigen. Beim Weggehen bemerkte der 15-Jährige, dass der Unbekannte nun augenscheinlich ein Messer in der Hand hielt. Der 15-Jährige entfernte sich umgehend und alarmierte die Polizei. Der Unbekannte konnte durch die Polizeibeamten nicht mehr festgestellt werden. Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich, zwischen 30 bis 40 Jahre alt, etwa 180cm groß, südländisch, schwarze und nach hinten gekämmte Haare, Vollbart, braune Lederjacke mit Fell am Kragen und den Ärmeln, schwarze Hose. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und versuchter Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

