Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Randalierer am Königsplatz fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (21.02.2025) randalierte ein 30-jähriger Mann am Königsplatz. Dabei wurden mindestens drei Personen leicht verletzt. Gegen 08.00 Uhr attackierte der 30-Jährige zuerst einen vorbeifahrenden Fahrradfahrer. Zudem bedrohte der 30-Jährigen den Fahrradfahrer und beschädigte dessen Fahrrad. Anschließend versuchte der 30-Jährige einen Lkw zu beschädigen. Als dies dem 30-Jährigen nicht gelang, versuchte er zu flüchten. Polizeibeamte nahmen den 30-Jährigen kurz darauf vorläufig fest. Der 30-Jährige wehrte sich gegen die Maßnahmen. Drei Polizeibeamte wurden durch den 30-Jährigen leicht verletzt. Da sich der 30-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung.

