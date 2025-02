POL Schwaben Nord: Verkehrsunfälle auf der B17

Augsburg (ots) - Königsbrunn - Am heutigen Freitag (21.02.2025) geriet eine Mülltonne in der Haunstetter Straße in Brand. Die Polizei geht derzeit von Brandlegung durch einen Unbekannten aus. Gegen 03.45 Uhr wurde ein Anwohner auf eine brennende Papiertonne aufmerksam und alarmierte die Polizei und die Feuerwehr. Er verhinderte ein Übergreifen auf die angrenzende Hecke. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die genaue ...

mehr