Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brennende PKW erfordern Einsatz der Feuerwehr - keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Montag, 28. April 2025, 4.46 Uhr, Münsterstraße, Mörsenbroich

Am frühen Montagmorgen meldeten Anrufer mehrere brennende Fahrzeuge an der Münsterstraße. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellten diese zehn brennende Fahrzeuge fest. Zur Brandbekämpfung setzten die Einsatzkräfte kurzzeitig Schaummittel ein. Bei dem Einsatz wurde niemand Verletzt.

Am Montagmorgen gegen Viertel vor fünf meldeten mehrere Anrufer einen Feuerschein auf einem Parkplatz an der Münsterstraße in Mörsenbroich. Umgehend alarmierte die Leitstelle Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten nach der Alarmierung vor Ort eintrafen, stellten diese mehrere brennende Fahrzeuge fest. Umgehend entsandte der Einsatzleiter mehrere Trupps unter Atemschutz um einen Löschangriff durchzuführen. Um auch die letzten Glutnester zu erreichen, setzten die Einsatzkräfte Schaummittel ein. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderten die Einsatzkräfte eine weitere Ausbreitung. Insgesamt brannten zehn Fahrzeuge vollständig aus, sechzehn weitere Fahrzeuge wurden durch den Rauch und das Feuer beschädigt.

Die letzten der 20 Einsatzkräfte kehrten nach rund zwei Stunden zu ihren Standorten zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

