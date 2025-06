Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: B39 Abfahrt Hanhofen-West

Harthausen; brennender PKW

Speyer (ots)

Am Mittwochmorgen, den 04.06.2025, geriet ein PKW in Höhe des Kreisverkehrs der B39 Abfahrt Hanhofen-West / Harthausen aus ungeklärter Ursache in Brand. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus seinem Fahrzeug entfernen und die Feuerwehr verständigen, welche den Brand löschte. Es kam zu keinerlei Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Da das Fahrzeug aus dem Motorraum heraus zu brennen begann, ist von einem technischen Defekt auszugehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell