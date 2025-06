Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gemeinsame Aktion von Jugendamt, Ordnungsamt und Polizei: Testkäufe von Alkohol und E-Zigaretten

Altrip (ots)

In einer gemeinsamen Aktion haben Jugendamt, Ordnungsamt und Polizei am Montag (02.06.2025) Testkäufe in der Ortsgemeinde Altrip von Alkohol und E-Zigaretten durchgeführt, um den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor dem illegalen Verkauf dieser Produkte sicherzustellen. Ziel der Kontrollen war es, Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz aufzudecken und präventiv einzuwirken. Bei den unangekündigten Testkäufen wurden speziell geschulte Minderjährige eingesetzt, die in verschiedenen Verkaufsstellen den Erwerb von Alkohol und E-Zigaretten versuchten. Die Zusammenarbeit der beteiligten Behörden ermöglicht eine effektive Überprüfung und eine schnelle Reaktion auf festgestellte Verstöße. Insgesamt wurden vier Verkaufsstellen überprüft. Hierbei kam es in zwei Verkaufsstellen zum Verkauf von Alkohol und E-Zigaretten an Minderjährige. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Eine Bearbeitung und Sanktionierung erfolgt durch die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis. Ziel solcher Aktionen ist, die verantwortungsbewussten Verkaufsstellen zu fördern und gleichzeitig diejenigen zur Verantwortung ziehen, die die gesetzlichen Bestimmungen missachten. Die Präsenz und die konsequente Ahndung von Verstößen tragen maßgeblich dazu bei, das Bewusstsein für die gesetzlichen Vorgaben zu schärfen und die Gesundheit der jungen Menschen zu schützen. Die Ergebnisse der Testkäufe werden dokumentiert und fließen in weiterführende Maßnahmen ein, etwa Schulungen für Verkaufsstellen oder Präventionsprogramme für Jugendliche. Insgesamt waren die eingesetzten Behörden mit dem Ergebnis zufrieden. Alle beteiligten Behörden wollen nochmals daran erinnern, dass die geltenden Jugendschutzbestimmungen einzuhalten sind und verantwortungsvoll mit dem Verkauf von Alkohol und E-Zigaretten umzugehen ist. Der Schutz unserer Kinder und Jugendlichen sollte allen am Herzen liegen.

