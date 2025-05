Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mehrere Einbrüche in einer Nacht - Polizei sucht Zeugen zu Taten in Gewerbegebiet

Holzminden (ots)

Zwischen Freitag (02.05.2025) und Samstag (03.05.2025) kam es in dem Gewerbegebiet von Holzminden zu mehreren Einbrüchen in Geschäfte und Betriebe. Zwischen 22:00 Uhr und 10:15 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter gewaltsam eine Tür und verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten eines Fitnessstudios in der Zeppelinstraße. Aus diesen wurde Bargeld gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000,00EUR geschätzt. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

In derselben Nacht kam es zwischen 20:15 Uhr und 08:25 Uhr in der "Bülte" zu zwei weiteren Einbrüchen. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Aufenthaltsraum des Geschäfts "Deichmann". Dort entwendeten sie mehrere elektronische Geräte. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000,00EUR.

Im selben Tatzeitraum versuchten Unbekannte auch in die Räumlichkeiten der Filiale "KiK" einzubrechen. Es blieb jedoch beim Versuch.

Die Polizei Holzminden hat Ermittlungen zu den Taten aufgenommen. Geprüft wird auch, ob zwischen diesen ein Zusammenhang besteht.

Zeugen, die in den genannten Tatzeiträumen relevante Beobachtungen, insbesondere zu den unbekannten Tätern gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell